أشرف صبحى بمؤتمر منحة ناصر: نستهدف القيادات الشابة ذات التخصصات التنفيذية

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، أن الرسالة التي توجهها مصر من خلال منحة ناصر للقيادة الدولية أننا نستطيع أن نبذل جهد لنبني أوطانا ونصطف خلف قياداتنا السياسية وحكومتنا الرشيدة لخوض معارك البناء والتنمية، موضحا أن المنحة تستهدف القيادات الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والفاعلة بالإضافة إلى نقل التجربة المصرية التنموية في رسوخ المؤسسات وبناء الشخصية الوطنية.

وقال وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته بختام منحة ناصر للقيادة الدولية ، إن هناك رسائل عديدة توجهها مصر من خلال هذه المنحة تؤكد أننا نستطيع أن نحيا حياة كريمة بالتعاون والعمل المشترك، مشيرا إلى أن منحة ناصر انبثقت عنها حركة ناصر الشبابية التي تتواجد في عدة دول إفريقيا وتتبنى المبادئ التي أقرها الآباء، بجانب الوحدة بين الشعوب الإفريقية.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن من بين رسائل منحة ناصر للقيادة الدولية أننا نستطيع أن نتحد وننحي الاختلاف جانبا، موضحا أن منحة ناصر تسليط الضوء على دور الشباب، ووجود آلية مؤثرة ومستدامة جاء شعار المنحة تعاون الجنوب وشباب عدم الانحياز.