أسوشيتد برس تحذر من الركود وسط توقعات بإعلان الاحتياطى الفيدرالى رفع سعر الفائدة

كتبت: نهال أبو السعود

قالت وكالة أسوشيتد برس، إنه من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1994، وهي زيادة أكبر مما أشار إليه سابقًا في خطوة ضمن محاولات البنك المركزي لكبح جماح التضخم المرتفع.



ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي قصير الأجل بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهى أكبر بكثير من الزيادة النموذجية ربع نقطة، إلى نطاق يتراوح بين 1.5% و1.75% ومن المحتمل أيضًا أن تتوقع ارتفاعات كبيرة إضافية في الأسعار حتى نهاية العام.



وستؤدي سلسلة من الزيادات الكبيرة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما يؤدي على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادي ويزيد من مخاطر حدوث "ركود كبير"، حيث كان لرفع أسعار الفائدة السابق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تأثير رفع معدلات الرهن العقاري بنحو نقطتين مئويتين منذ بداية العام وأدى إلى تباطؤ مبيعات المنازل.



وأصبح المستهلكون والشركات قلقين بشكل متزايد بشأن حالة الاقتصاد ويتوقعون أن يستمر التضخم في الارتفاع فوق المستويات الحالية، والتي يمكن أن تكون بمثابة نبوءة تحقق ذاتها دون اتخاذ إجراء سريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي.



وقال جو بروسولاس، كبير الاقتصاديين في شركة RSM للضرائب والتدقيق، يوم الثلاثاء: "لا يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطر أن يصبح التضخم جزءًا لا يتجزأ من توقعات المستهلكين والأعمال فحسب، بل يجب أيضًا أن يأخذ في الاعتبار سلوك السوق في قرارات سياسته".