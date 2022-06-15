اليوم السابع
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أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية للوجه القبلى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:00 م
أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية للوجه القبلى محطة قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية لمحطات الوجه القبلى، والتى تم تشغيلها مؤخرا وتمر على عدة محافظات. 
 
وكانت هيئة السكة الحديد شغلت القطارات المكيفة درجة ثالثة وتعمل حاليا على خط الصعيد، وذلك ضمن تعاقدها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 500 عربة درجة ثالثة مكيفة دخلت الخدمة لأمرة مرة فى تاريخ السكة الحديد. 
 
يذكر أن السكة الحديد تشغل السبت المقبل قطار نوم ومكيف من القاهرة لمرسى مطروح والعكس، وذلك بالتزامن مع رحلال المصيف لمدينة مرسى مطروح. 
 
تذاكر القطارات
تذاكر القطارات

 


القطارات

تذاكر القطارات

القطارات المكيفة

السكة الحديد

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