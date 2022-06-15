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أسعار الذهب ترتفع لـ1839.5 دولار للأوقية بواقع 1.7% بعد رفع الفائدة الأمريكية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:54 م
أسعار الذهب ترتفع لـ1839.5 دولار للأوقية بواقع 1.7% بعد رفع الفائدة الأمريكية الذهب
كتب أحمد عرفة

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ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.7 %  إلى 1839.55 دولارا للأوقية بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إن التضخم مرتفع جدا ونحن مصممون على استقرار الأسعار، متابعا: قمنا بهذا القرار برفع معدلات الفائدة لأننا نرفع معدلات الفائدة بشكل سريع فوق المستويات العادية خلال الأشهر الـ7 منذ أن قررنا التحول لهذا التوجهات لأن الظروف المالية تخضع لمزيد من القيود.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى: اللجنة ترفع مستوى الفائدة واعتقد بأننا نعطى الفكرة بالنسبة لسرعة اتخاذ هذه القرارات وقلت إن الاجتماع القادم يكون حوالى 50 إلى 75 من عشرة زيادة في سعر الفائدة.

وتابع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي: نرفع معدلات الفائدة بشكل سريع في محاولة للسيطرة على التضخم، ونواصل تقييم السياسات المالية في ضوء تطورات الأوضاع الدولية.


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