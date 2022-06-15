اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أزمة نقص زيت الطعام تطيح بوزراء التجارة والتخطيط الزراعى بالحكومة الإندونيسية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:17 م
أزمة نقص زيت الطعام تطيح بوزراء التجارة والتخطيط الزراعى بالحكومة الإندونيسية الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، عن تعديل وزاري في حكومته؛ على خلفية أزمة نقص زيت الطعام الحادة وارتفاع أسعار الغذاء.
 
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن "ويدودو اختار ذا الكفل حسن وزيرا جديدا للتجارة بدلا عن محمد لطفي الذي انتقد بشدة لسوء إدارته لأزمة نقص زيت الطعام، كما عين هادي جاجانتو وزيرا للتخطيط الزراعي والمكاني بدلا من سفيان جليل، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة نواب وزراء جدد".
 
ويشار إلى أن أزمة زيت الطهي نشأت بداية بسبب تعرقل حركة التوريد العالمية جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ثم بسبب سوء إدارة الأزمة الداخلية لاحقا.

اندونيسيا

الحكومة الاندونيسية

اسعار الغذاء

جوكو ويدودو



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة