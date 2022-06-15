أزمة نقص زيت الطعام تطيح بوزراء التجارة والتخطيط الزراعى بالحكومة الإندونيسية

أ.ش.أ

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، عن تعديل وزاري في حكومته؛ على خلفية أزمة نقص زيت الطعام الحادة وارتفاع أسعار الغذاء.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن "ويدودو اختار ذا الكفل حسن وزيرا جديدا للتجارة بدلا عن محمد لطفي الذي انتقد بشدة لسوء إدارته لأزمة نقص زيت الطعام، كما عين هادي جاجانتو وزيرا للتخطيط الزراعي والمكاني بدلا من سفيان جليل، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة نواب وزراء جدد".

ويشار إلى أن أزمة زيت الطهي نشأت بداية بسبب تعرقل حركة التوريد العالمية جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ثم بسبب سوء إدارة الأزمة الداخلية لاحقا.