أجواء صيفية بعروس الصعيد.. ارتفاع الحرارة وهواء ساخن على كل مدن المنيا.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا اليوم، والدخول فى أجواء الصيف وارتفاع درجة الحرارة ووجود الهواء الساخن بمختلف أنحاء المحافظة، وظهور للغيوم البيضاء الخفيفة لأول مرة منذ أكثر من أسبوع.



ويعود بنا ذلك إلى الطقس الذى شهدته المحافظة الأسبوع الماضى من ارتفاع كبير فى درجات الحرارة بمختلف المدن، ورطوبة عالية واختفاء للهواء البارد الذى يظهر بشكل ضعيف بين الحين والآخر.



وكانت المحافظة شهدت أمس طقسا شديد الحرارة نهارا وانكسارا للحرارة فى ساعات الليل الأولى مع نشاط الهواء البارد.



وفى نفس السياق، تشهد المحافظة سيولة مرورية كبيرة على الطرق السريعة والصحراوية، وكذلك على المحاور الرئيسة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.



وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة.