اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أبرز ما قاله البابا تواضروس عن محمد صلاح: بيستخدم رجليه الاثنين بشكل مبهر

الأربعاء، 15 يونيو 2022 03:29 م
أبرز ما قاله البابا تواضروس عن محمد صلاح: بيستخدم رجليه الاثنين بشكل مبهر النجم محمد صلاح
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحتفل النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الثلاثين، اليوم الأربعاء، حيث ولد فى 15 يونيو 1992 فى قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون فى محافظة الغربية.

وفى هذا الإطار نستعرض أبرز ما قاله قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن مو صلاح، خلال لقاء تليفزيونى له.

وقال البابا تواضروس الثانى خلال اللقاء "مو صلاح شاب مصرى نشأ فى قرية مثل كل قرانا فيها قامات ومهارات وبطولات، شجع نفسه وعلم نفسه جيدا وتحدث عن المناخ والتقى أمير إنجلترا وبتفرج دايما على كل مبارياته وهو ماهر وربنا يباركله ورجليه سواء اليمين أو الشمال بيستخدمهم استخدام مبهر".


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

محمد صلاح

النجم محمد صلاح



الموضوعات المتعلقة

تهنئات وإشادات من الأندية الأوروبية احتفالا بعيد ميلاد النجم محمد صلاح

الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:40 م

روما عن عيد ميلاد محمد صلاح: جاء من بلد الفراعنة وترك بصمة في قلوبنا

الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:16 م

ليفربول يستعرض عضلات محمد صلاح احتفالا بعيد ميلاده الـ 30

الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:12 م

مسيرة تاريخية من الإنجازات للنجم المصري محمد صلاح في عيد ميلاده الـ 30

الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:03 م

عيد ميلاد محمد صلاح.. قصة أول راتب تقاضاه من المقاولون العرب ومكتشف موهبته

الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:00 م

حالة وفاة فى عائلة محمد صلاح .. وعزاء كبير بقرية اللاعب فى الغربية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:27 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة