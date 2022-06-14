69 مليون دولار صافى صادرات مصر إلى دول مجلس التعاون الخليجى فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

سجل صافى الصادرات المصرية إلى دول مجلس التعاون الخليجى ارتفاعا طفيفا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إلى دول المجلس نحو 430 مليونا و513 ألف دولار فى شهر فبراير الماضى، بينما كانت 334 مليونا و31 ألف دولار فى شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 96 مليونا و482 ألف دولار.

ويشير توزيع الصادرات بين الدول الأعضاء إلى أن الصادرات المصرية إلى دول مجلس التعاون شهدت تباين ملحوظ بين ارتفاع وانخفاض، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 188 مليونا و910 آلاف دولار فى شهر فبراير الماضى، مقابل 90 مليونا و621 ألف دولار فى شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 98 مليونا و289 ألف دولار، يليها الصادرات إلى المملكة العربة السعودية وبلغت 188 مليونا و850 ألف دولار فبراير الماضى، مقابل 155 مليونا و931 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 32 مليونا و919 ألف دولار.

وسجلت صادرات مصر إلى قطر ارتفاعا طفيفا حيث بلغت نحو مليون و359 ألف دولار فى فبراير الماضى، مقابل 91 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت مليون و268 ألف دولار، بينما تراجعت الصادرات المصرية إلى دولة الكويت وبلغت 27 مليونا و377 ألف دولار فى فبراير الماضى، مقابل 38 مليونا و212 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 10 ملايين و835 ألف دولار.