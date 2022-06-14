440 حجزا إلكترونيا عبر موقع السياحة والمصايف بالإسكندرية خلال التشغيل التجريبى

ومن جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد، أن منظومة الحجز الإلكتروني لدخول الشواطئ توفر لرواد الشاطئ حجز أماكنهم بالصفوف الأولى وطبقا لأولوية الوصول، مما يسهل عليهم دخول الشواطئ والاستمتاع بها ويوفر لهم وقتا وجهدا كبيرا، خاصة مع تزايد أعداد المصطافين في موسم الصيف، مشيراً إلى أن الموقع يُمكِن رواد الشواطئ من التعرف على أسعار الشواطئ وعناوينها قبل الحجز، مؤكدا أنه يُمكن التواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في حالة وجود أي مشكلة على الشاطئ عبر الأرقام / 01270746490/ 01289252668.



هذا وتناشد المحافظة المواطنين الحجز إلكترونياً عن طريق التطبيق توفيرا للوقت والجهد والتغلب على مشكلة الزحام.



حجز شواطئ الإسكندرية (4)



حجز شواطئ الإسكندرية (1)



حجز شواطئ الإسكندرية (2)



حجز شواطئ الإسكندرية (3)