440 حجزا إلكترونيا عبر موقع السياحة والمصايف بالإسكندرية خلال التشغيل التجريبى

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية تسهيلا على المواطنين ولضمان وصول الخدمات المقدمة بشكل عادل للجميع، مؤكدا أن تفعيل الخدمات إلكترونيا يأتي في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمانا لوصولها لمستحقيها ولمنع أي شكل من أشكال استغلال المواطن، كما ناشد الشريف رواد الشواطئ سواء من أهالي عروس البحر المتوسط أو زوارها بالتسهيل على أنفسهم والحجز إلكترونيا لدخول الشواطئ عبر موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.
وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، بتفعيل منظومة الحجز الإلكتروني لدخول الشواطئ عبر الموقع الإلكتروني www.catr.gov.eg، وذلك بعد خضوعها للتشغيل التجريبي منذ بداية موسم الصيف وحتى الآن، حيث بلغ إجمالي عدد الحجوزات الإلكترونية لدخول الشواطئ 440 حجزا.
وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، بتفعيل منظومة الحجز الإلكتروني لدخول الشواطئ عبر الموقع الإلكتروني www.catr.gov.eg، وذلك بعد خضوعها للتشغيل التجريبي منذ بداية موسم الصيف وحتى الآن، حيث بلغ إجمالي عدد الحجوزات الإلكترونية لدخول الشواطئ 440 حجزا.
ومن جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد، أن منظومة الحجز الإلكتروني لدخول الشواطئ توفر لرواد الشاطئ حجز أماكنهم بالصفوف الأولى وطبقا لأولوية الوصول، مما يسهل عليهم دخول الشواطئ والاستمتاع بها ويوفر لهم وقتا وجهدا كبيرا، خاصة مع تزايد أعداد المصطافين في موسم الصيف، مشيراً إلى أن الموقع يُمكِن رواد الشواطئ من التعرف على أسعار الشواطئ وعناوينها قبل الحجز، مؤكدا أنه يُمكن التواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في حالة وجود أي مشكلة على الشاطئ عبر الأرقام / 01270746490/ 01289252668.
هذا وتناشد المحافظة المواطنين الحجز إلكترونياً عن طريق التطبيق توفيرا للوقت والجهد والتغلب على مشكلة الزحام.
هذا وتناشد المحافظة المواطنين الحجز إلكترونياً عن طريق التطبيق توفيرا للوقت والجهد والتغلب على مشكلة الزحام.
حجز شواطئ الإسكندرية (4)
حجز شواطئ الإسكندرية (1)
حجز شواطئ الإسكندرية (2)
حجز شواطئ الإسكندرية (3)
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