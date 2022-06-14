195 مليون دولار من البنك الدولى لمساعدة المزارعين فى أفغانستان

كتبت : هند المغربي

رحبت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالمساهمة غير المسبوقة بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي تهدف إلى توفير المساعدة الضرورية المنقذة للحياة وسبل العيش للمزارعين في أفغانستان، وتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وتقوية قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود.

ووفق بيان الأمم المتحدة ستكون هذه هي الدفعة الأولى من إجمالي مبلغ 195 مليون دولار، مع إطلاق 45 مليون دولار أخرى في غضون الأشهر الـ 24 المقبلة، لتعزيز مشروع الأمن الغذائي الطارئ الجديد للفاو في أفغانستان من أجل إنتاج المحاصيل الغذائية للمزارعين الأفغان أصحاب الحيازات الصغيرة، ومنع المزيد من التدهور في الأمن الغذائي.

وقال شو دونيو، المدير العام للفاو: "إنها لحظة تاريخية للمزارعين الفقراء في أفغانستان، وتمثل معلما مهما في جهودنا الجماعية لتحقيق نتائج على نطاق واسع، وتجنّب كارثة تلوح في الأفق وتحدث فرقا حقيقيا يغيّر مسار حياة الأشخاص المعرّضين للخطر، مشيرًا إلى أنه تأتي المساهمة في وقت لا تزال المستويات العالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد قائمة في جميع أنحاء أفغانستان بسبب مزيج من انهيار الاقتصاد والجفاف المستمر.

ووفق الفاو: "تؤدي تبعات الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي ودفع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات عالية جديدة وزيادة تكاليف المدخلات الزراعية الحيوية، وخاصة السماد، وتضغط على دول المنطقة التي تزوّد أفغانستان بالقمح لتقييد الصادرات الغذائية مع إعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي في تلك البلدان".

ولفت البيان إلى أنه سيركز هذا المشروع على مكوّنين رئيسيْين أولا على إنتاج القمح لدعم حوالي 2.1 مليون شخص، وسيتم الوصول إليهم كل عام خلال موسمي الزراعة.

وأشار البيان إلى أنه سيوفر المشروع دعما يركّز على الاحتياجات الغذائية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة والأسر التي تعيلها نساء، من خلال توفير البذور والأدوات الأساسية للزراعة في الحدائق المنزلية والتدريب الفني على ممارسات الإنتاج المراعية للمناخ والتغذية المحسنة، وسيستفيد ما يقرب من مليون شخص من هذا الدعم ومن هذه المدخلات، ولا سيّما التي تستهدف النساء الريفيات كما ستتلقى حوالي 150 ألف امرأة تدريبا على تقنيات الزراعة والتغذية المحسّنة.

هذا بالإضافة إلى أنه سيزيد المشروع أيضا من الوصول إلى مياه الري ويحسّن الحفاظ على التربة والمياه، وسيدعم إعادة تأهيل وتحسين أنظمة الري وأحواض المياه وفي إطار هذا المكوّن، سيستفيد أكثر من 1.9 مليون شخص من أنشطة النقد مقابل العمل لاستعادة البنية التحتية للري وإدارة أحواض المياه.

ويذكر أن مشروع الأمن الغذائي التابع للفاو هو واحد من ثلاثة مشاريع يبلغ إجمالي قيمتها 793 مليون دولار والتي وافق عليها البنك الدولي لتوفير خدمات معيشية وصحية عاجلة وأساسية، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية لشعب أفغانستان.

وأن حوالي 19.7 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان أفغانستان، يواجهون جوعا حادا، مما يعني أنهم غير قادرين على توفير الطعام لأنفسهم يوميا، وفقا لآخر تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادر في مايو 2022 من قبل شركاء مجموعة الأمن الغذائي والزراعة، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) والعديد من المنظمات غير الحكومية.