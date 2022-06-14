"يا مصر" قصيدة للطالبة ملك فى تكريم أوائل الشهادة الإعدادية.. بث مباشر

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشر من محافظة سوهاج بعنوان" يا مصر" قصيدة شعرية للطالبة ملك فى تكريم أوائل الشهادة الإعدادية، وذلك خلال حفل تكريم الفائقين فى الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج حيث قدمت الطالبة ملك محمود الطالبة بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة اللغات بشطورة قصيدة بعنوان يا مصر ليست قضيتى هلالا أو صليب حيث تناولت أبيات القصيدة أن مصر نسيج واحد ولا يستطيع أحد أن بفرق بين نسيجها وأن مصر هى القلب الأكبر الذى يحوى الجميع.

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أناب اللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة لحضور حفل تكريم أوائل الشهادات الإعدادية بمراكز طهطا وطما وجهينة بحضور الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات التعليمية ولفيف من المهتمين بالتعليم وأولياء الأمور والطلاب الفائقين.

حيث شارك فى التكريم نواب الدائرة النائب مصطفى سالم والنائب نشأت عباس والنائب إبراهيم أبو دوح وتم تقديم شهادات تقدير ودروع ومبالغ مالية للطلاب وقد بدأ الحفل بالسلام الوطنى

ومن جانبه هنأ وكيل تعليم سوهاج لجميع الطلبة والطالبات المتفوقين، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح فى المراحل القادمة، معربا عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.

حضر الحفل لفيف من القيادات والشخصيات العامة ونواب الشعب والشيوخ و وكيل أوقاف سوهاج فضيلة الشيخ على طيفور وممثل الكنيسة الانبا يوئيل بقاعة الواحة بمدينة طهطا تحت رعاية النائب نشأت فؤاد عباس المهندس محمد عويضة أمين حزب الشعب الجمهورى بسوهاج وقيادات من الأحزاب السياسية والشعبية والتنفيذية.