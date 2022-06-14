وكيلة تعليم الجيزة تتابع جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2022

كتب: محمود طه حسين

تابعت سمية الخطيب وكيلة مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة لجان امتحانات الثانوية العامة بإدارة العجوزة التعليمية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب والامتحانات التى تنطلق 20 يونيو الجارى، ورافقها فى الزيارة سيد حمدان مدير عام الإدارة، ومجدي شديد وكيل الإدارة، حيث تفقدت وكيلة المديرية المدارس وذلك لمتابعة جاهزية اللجان لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وكذلك استراحات الملاحظين ورؤساء اللجان المنتدبين لأعمال الامتحانات وغرف العزل في المدارس، حيث أشادت سمية الخطيب بجاهزية اللجان وعلي الجهد المبذول.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.