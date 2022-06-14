اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:39 م
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وفاة الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:49 م
وفاة الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق الدكتور أحمد سعد
كتب هانى الحوتى

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توفي الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة، وستقام صلاة الجنازة على الراحل بمسجد الفاروق بمنطقة المعادي عقب صلاة الظهر غد، الأربعاء.
 
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الدكتور أحمد سعد

هيئة سوق المال

مال

اقتصاد



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