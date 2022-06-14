وفاة الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق

كتب هانى الحوتى

توفي الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة، وستقام صلاة الجنازة على الراحل بمسجد الفاروق بمنطقة المعادي عقب صلاة الظهر غد، الأربعاء.