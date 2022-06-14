اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان الموقف التنفيذى للمشروعات الزراعية

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 06:46 م
وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان الموقف التنفيذى للمشروعات الزراعية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت: أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجتماعا بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض مديري المعاهد البحثية ورئيسا الإدارة المركزية لإنتاج وفحص التقاوى.

وتناول الاجتماع سبل دعم المشروعات الزراعية بالمحافظة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري .

وبحث السيد القصير ومحمد الزملوط، أيضا آليات تدعيم زراعة النخيل بأجود الأنواع ‏وذلك الاهتمام بصناعة التمور حيث يوجد في الوادي أكبر مساحة منزرعة بالنخيل كما بحثا الاهتمام بإنتاج التقاوى والتصنيع الزراعي وبالمناحل وصناعة عسل النحل في الوادى وكذلك مشروع الحرير الطبيعي ودعم الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية بمحافظة الوادي الجديد.


الوادى الجديد

الزراعة

النحيل

عسل النحل



الموضوعات المتعلقة

مياه أسيوط تعلن عن مسابقة لشغل وظائف بقطاع الوادى الجديد

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:50 م

تنسيق الشهادة الإعدادية .. 234 درجة الحد الأدنى للثانوى العام بالوادى الجديد

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:10 م

وقاية النباتات ينظم دورة تدريبية عن تربية ديدان الحرير بالوادى الجديد

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 09:30 ص

سيدة "المريسة" الواحاتية.. الحاجة فاطمة أشهر صانعة عصير بلح أورجانيك بالليمون في الوادي الجديد.. تتغنى بروائع الفولكلور الواحاتى الأصيل.. وتؤكد: يصلح لجميع الأعمار ومتاح فى كل أيام السنة.. صور وفيديو

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:30 م

تعليم الوادى الجديد: تحقيق المركز الرابع على مستوى الجمهورية بمسابقات الفنون المسرحية

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:21 م

أول مدينة صديقة للبيئة بمصر.. شاهد إحلال ورصف الشوارع الداخلية بالخارجة

الإثنين، 13 يونيو 2022 08:22 م

وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم فريق عمل قوافل حياة كريمة التعليمية المجانية

الإثنين، 13 يونيو 2022 04:37 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة