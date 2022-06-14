وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان الموقف التنفيذى للمشروعات الزراعية

كتبت: أسماء نصار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجتماعا بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض مديري المعاهد البحثية ورئيسا الإدارة المركزية لإنتاج وفحص التقاوى.

وتناول الاجتماع سبل دعم المشروعات الزراعية بالمحافظة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري .

وبحث السيد القصير ومحمد الزملوط، أيضا آليات تدعيم زراعة النخيل بأجود الأنواع ‏وذلك الاهتمام بصناعة التمور حيث يوجد في الوادي أكبر مساحة منزرعة بالنخيل كما بحثا الاهتمام بإنتاج التقاوى والتصنيع الزراعي وبالمناحل وصناعة عسل النحل في الوادى وكذلك مشروع الحرير الطبيعي ودعم الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية بمحافظة الوادي الجديد.