وزير الدفاع الروسي يعرض على مقاتلي مصنع آزوت الاستسلام بحلول الغد

كتب أحمد عرفة

عرض سيرجى شويجو، وزير الدفاع الروسي على مقاتلي مصنع آزوت الاستسلام بحلول الغد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، انتقد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، اليوم الثلاثاء، المستشار الألمانى أولاف شولتز بسبب موقف ألمانيا من الصراع فى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "ألمانيا بدأت في مساعدة أوكرانيا في وقت متأخر جدا عن الدول الأخرى، كالولايات المتحدة، وبريطانيا، والدول الشرقية من الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى ضرورة تخلي برلين عن النهج الذي يمكن من خلاله استمرار العلاقات مع كل من أوكرانيا وروسيا بطريقة لا تضر بألمانيا بأقل قدر ممكن.

ودعا زيلينسكي المستشار الألماني إلى إعلان عقوبات أشد ضد روسيا وزيادة الدعم لأوكرانيا ووضعها كمرشح للاتحاد الأوروبى.

وعن رحلة شولتز المحتملة إلى كييف، قال زيلينسكي إنه "لا ينبغي للمستشار أن تقتصر رحلته على التقاط الصور".