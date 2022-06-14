وزير البترول يصدر حركة تكليفات لرؤساء شركات القطاع

كتبت -مروة الغول

أصدر المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات شملت نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة ، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني ، وشملت الحركة التالي أسمائهم :

المهندس / محمد ماجد بخيت عبد الله - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول .

المهندس / أيمن عبد البديع عبد الغفار - رئيساً لمجلس الإدارة لشركة أنابيب البترول .

المهندس / حسام شوقي محمد خليل - رئيساً لمجلس الإدارة لشركة العامرية لتكرير البترول .