اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:36 م
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وزير البترول يصدر حركة تكليفات لرؤساء شركات القطاع

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:23 م
وزير البترول يصدر حركة تكليفات لرؤساء شركات القطاع وزارة البترول -أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أصدر المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات شملت نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة ، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني ، وشملت الحركة  التالي أسمائهم :
 
المهندس / محمد ماجد بخيت عبد الله - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول .
 
 المهندس / أيمن عبد البديع عبد الغفار - رئيساً لمجلس الإدارة لشركة أنابيب البترول . 
 
المهندس / حسام شوقي محمد خليل - رئيساً لمجلس الإدارة لشركة العامرية لتكرير البترول .

وزير البترول

وزارة البترول

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قطاع البترول



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