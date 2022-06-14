وزير الاتصالات: 60 مليار جنيه استثمارات منذ 2018 لدعم البنية التحتية المعلوماتية

كتبت هبة السيد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستمرة فى تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية التى ترتكز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كافة مناحى الحياة؛ مشيرا إلى أن مصر الرقمية هو مشروع قومى ضخم تتضافر فيه جهود كافة جهات الدولة وكل عناصر المجتمع المعلوماتى للوصول إلى الهدف المنشود؛ مشيرا إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الحالى بلغ أكثر من 16% حيث يعد هو الأكثر نموا من بين قطاعات الدولة مما يعكس دوره الريادى فى تنمية كافة القطاعات على اختلافها.

وجاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال افتتاح فعاليات النسخة الثامنة لقمة مدراء تكنولوجيا المعلومات IDC "أى دى سى 2022" فى مصر التى تنظمها شركة أى دى سى "IDC" العالمية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم الاطلاق التجريبى لمنصة مصر الرقمية التى تقدم حتى الآن أكثر من 130 خدمة حكومية رقمية للمواطنين؛ موضحا الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمى والتى شملت بناء البنية المعلوماتية المصرية وميكنة كل الاجراءات الحكومية التى تقدم الخدمات التى تم إطلاقها على منصة مصر الرقمية؛ لافتا إلى أن المرحلة القادمة سيتم العمل على محورين متوازيين هما إطلاق المزيد من الخدمات الرقمية إلى جانب البدء فى يوليو المقبل فى تنفيذ مشروع إعادة هيكلة كافة التطبيقات المتعلقة بخدمات الحكومة وذلك بموازنة تقديرية تصل الى 2 مليار جنيه خلال العامين الماليين القادمين؛ حيث يهدف المشروع إلى بناء منظومة من التطبيقات لتقديم الخدمات للمواطنين عبر جهات وهيئات ووزارات مختلفة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات مع مختلف قطاعات الدولة ومنها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، ومشروع كارت الفلاح وميكنة المنظومة الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة حيث يستفيد من المشروع نحو 8 مليون مزارع فى مختلف القري. كما تم إطلاق مشروع إنفاذ القانون بالتعاون مع وزارتى العدل والداخلية والنيابة العامة، وكذلك مشروع ميكنة المحاكم المصرية والتقاضى عن بُعد فى كافة المحاكم الاقتصادية فى كافة أنحاء الجمهورية فيما ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق مشروع التقاضى عن بُعد بالتعاون مع وزارة العدل للتيسير على المواطنين.



جانب من اللقاء

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن بناء الانسان هو حجر الزاوية فى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تحرص على اعداد قاعدة من الكفاءات الرقمية من خلال عدد من المبادرات التى تهدف إلى إتاحة التدريب فى مختلف التخصصات التكنولوجية، بالإضافة الى المبادرات التى تهدف الى تدريب خريجى الجامعات من التخصصات الأكاديمية الغير متخصصة فى مجالات التكنولوجيا لتغير مسارهم المهنى الى العمل فى هذه المجالات. بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية لجذب الشباب للعمل فى منصات العمل الحر العالمية؛ لافتا إلى مبادرة اشبال مصر الرقمية التى تستهدف طلاب المدارس والتى شهدت إقبالا كبيرا على التسجيل بها منذ إطلاقها فى الأسابيع الماضية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن فى إطار جهود الوزارة لرعاية الابداع وتحفيز الفكر الابتكاري؛ فقد تم إنشاء أكثر من 11 مركزا من مراكز ابداع مصر الرقمية لاحتضان الأفكار الريادية للشباب وتنميتها وعقد محافل تشبيك بين الشباب والمستثمرين؛ مشيرا إلى أن الشركات الناشئة استطاعت جذب استثمارات بنحو 490 مليون دولار فى عام 2021 مقارنة بحجم استثمارات 190 مليون دولار فى عام 2020.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن البنية التحتية للاتصالات تعد الركيزة الأساسية لتنفيذ كافة الأنشطة داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم البدء منذ 2019 فى تنفيذ مشروع لدعم البنية التحتية المعلوماتية الثابتة باستثمارات 60 مليار جنيه فى المرحلة الأولى من المشروع مما ساهم فى رفع كفاءة الانترنت لتصبح مصر الأولى فى أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت؛ موضحا أنه سيتم البدء فى المرحلة الثانية من المشروع فى العام المالى المقبل باستثمارات 40 مليار جنيه والتى سيتم من خلالها توسيع شبكة الألياف الضوئية فى المدن بالإضافة إلى المشاركة فى تنفيذ عدة محاور فى مشروع حياة كريمة فى ضوء رؤية الحكومة بأهمية توفير الانترنت الفائق السرعة كأحد مقومات توفير حياة كريمة للمواطنين حيث تبلغ تكلفة توصيل كابلات الالياف الضوئية لقرى المرحلة الأولى من المبادرة نحو 5.8 مليار جنيه؛ لافتا إلى أنه فى اطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية يتم تنفيذ مشروع لربط 35 الف مبنى حكومى بشبكة الالياف الضوئية فى كافة أنحاء الجمهورية.

الجدير بالذكر أن قمة IDC هذا العام تناقش جهود تسريع عمليات التحول إلى العالم الرقمي.

وتمثل القمة منصة رائدة للخبراء وقادة الفكر في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر منذ عام 2015 ويشارك في فعالياتها هذا العام العديد من الشركات العالمية والمحلية المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وعلى هامش فعاليات قمة IDC تم تنظيم معرض ضم أجنحة الشركات رعاة القمة حيث تم خلاله استعراض أحدث الحلول الرقمية التى تقدمها.