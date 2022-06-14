اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:09 ص
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وزيرا خارجية فرنسا والجزائر يبحثان الوضع فى ليبيا ومالى

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:00 ص
وزيرا خارجية فرنسا والجزائر يبحثان الوضع فى ليبيا ومالى كاترين كولونا
كتب : أحمد علوى

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بحثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، هاتفيًا مع نظيرها الجزائرى رمطان لعمامرة، الأزمات الإقليمية، لا سيما فى ليبيا ومالي.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية -فى بيان- أن التعاون بين فرنسا والجزائر حول تلك الملفات يتسم بالمحورية، موضحة وأن الوزيرين عبرا عن رغبتهما فى مواصلة الديناميكية الإيجابية بكل أبعادها التى تميز العلاقات بين فرنسا والجزائر، فى ظل الاستحقاقات الثنائية القادمة.

كما تطرق الوزيران -بحسب البيان- إلى آخر المستجدات الخاصة بالعلاقات الجزائرية الإسبانية، حيث أكدت كولونا تمسك بلادها الشديد بأن تكون هناك علاقات جيدة بين الشركاء الأوروبيين ودول جنوب المتوسط.

وعبرت وزير الخارجية الفرنسية عن ثقتها بأن الحوار سيسمح بتجاوز التحديات المشتركة.


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