هيئة تنشيط السياحة تثمن مجهودات محافظة الشرقية فى نشر الوعى السياحى والأثرى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

ثمن عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، دور محافظة الشرقية في التعاون الدائم مع وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة المصرية لتنشيط السياحة في الفعاليات التى من شأنها الترويج السياحى لمصر ونشر الوعى السياحى والأثرى بالمحافظة، جاء ذلك فى خطاب شكر أرسله الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة إلى محافظة الشرقية تقديراً للجهد المتميز فى تنظيم الفعاليات السياحية الهادفة بالمناطق الأثرية.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة ترحب بالتعاون الدائم مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة فى تنظيم الفعاليات السياحية والأثرية بالمحافظة، ووضع الخطط والبرامج المختلفة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، وتعميق وعى المواطنين بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعريفهم بعظمة وتراثهم وآثارهم لتعزيز شعور الانتماء والولاء لديهم.