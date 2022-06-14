هشام رضوان رئيسا لنقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمى بالتزكية 2022/2026

كتبت آية دعبس

أوضحت قوائم المرشحين ب الانتخابات العمالية لمجلس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، للدورة النقابية 2022/2026، فوز هشام رضوان بالتزكية بمنصب رئيس النقابة، وذلك للمرة الثانية.

وكان قد قال هشام رضوان، رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمى، إن إجراءات وزارة القوى العاملة للترشح بالانتخابات العمالية للدورة النقابية 2022/2026 أفضل كثيرا من الدورات السابقة، من حيث سهولة وسرعة الانتهاء من تقديم أوراق الترشح واستقبال المرشحين، مثمنا مشاركة وزير القوى العاملة محمد سعفان المرشحين لعضوية النقابات العامة للعمال اللحظات الأولى من فتح باب الترشح، للتأكيد على العاملين بالوزارة بسرعة تذليل أي عقبات قد تواجه المرشحين.

وأوضح رضوان، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،: أنه سيستكمل خلال الدورة النقابية الجديدة المشروعات التي كان قد بدأها، مثل مشروع مصايف لأعضاء النقابة في مرسة مطروح والغردقة وبورسعيد، وتطوير مراكز التدريب لتحسين قدرات العاملين بقطاعات النقابة "التعليم العالى، الأزهر، والتربية والتعليم"، تماشيا مع خطة الدولة للاهتمام بالتدريب، ووزارة القوى العاملة في تطوير مراكز التدريب المهنى بالمحافظات.

ومن المقرر أن يتم اليوم الثلاثاء البت في الطعون علي أسماء المرشحين، لمجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، وإعلان الكشوف النهائية 15 يونيو الجاري، علي أن تجري الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

وتشمل الكشوف نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تتضمن نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.