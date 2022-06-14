نقابة التمريض تتقدم بشكوى للإعلاميين ضد ياسمين الخطيب

كتبت آية دعبس

أرسلت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، خطاباً إلى، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، على خلفية التصريحات التى نشرتها المذيعة والكاتبة ياسمين الخطيب، والتى اتهمت فيها طاقم التمريض بأحد المستشفيات بسرقة مجوهراتها، والتى تتمثل فى "كوليه ماس" أثناء تعرضها لأزمة صحية.

وأكدت نقيب التمريض أن النقابة لا تقبل بأى حال استمرار عضوية من أساء للمهنة ولملائكة الرحمة، لافتة إلى أن ذلك المنشور يثير البلبلة بين أعضاء النقابتين وهو ما يعكر الصفو العام.

وجاء نص البيان كالتالى..

تداول مؤخراً بمواقع التواصل الاجتماعي منشورا منسوب صدوره للإعلامية ياسمين الخطيب ومضمونه أنه تمت سرقة كوليه ماس منها من قبل ملائكة الرحمة حال دخولها أحد المستشفيات فى أزمه صحية، دون أن يشمل المنشور اسم المستشفى أو ماهية الإجراءات القانونية التى قامت بها على إثر ذلك من تحرير محضر رسمى حتى تقوم الجهات المعنية باتخاذ الازم، ومنها نقابة التمريض التى لا تقبل بأى حال استمرار عضوية من أساء للمهنة ولما كان المنشور على هذا النحو المبهم كان له الأثر البالغ فى الإساءة لأعضاء المهنة والتى تقدر لها الدولة بكامل قيادتها الدور التى تقوم به فى المؤسسات العلاجية وفى مواجهة أزمة كورونا وهو ما اكدت عليه مؤسسة الرئاسة فى العديد من المحافل الرسمية .

وتابعت: لا يفوتنى هنا التنويه لسيادتكم أن مثل هذا المنشور يثير البلبلة بين أعضاء النقابتين وهو ما يعكر الصفو العام .

ولما كانـت مهنة الإعلام مهنة الشفافية والتى يستخلص منها العامة كل الأخبار والأحداث والمصداقية، لذا نهيب من سيادتكم اتخاذ اللازم حيال ما تقدم والوقوف على صحة الواقعة من عدمه وماهية الإجراءات التى تمت بشانها من المذكورة وايضاح ذلك للرأى العام.