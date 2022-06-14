اليوم السابع
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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية فى منشأة ناصر

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:25 م
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية فى منشأة ناصر حريق شقة - أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية في دائرة القسم، وإعداد تقرير حول وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

كان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة منشأة ناصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة منشأة ناصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

 

 

 

 


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