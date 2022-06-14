نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان امتحانات كلية التمريض

كتب: محمد صبحى

تفقد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لجان امتحانات كلية التمريض، وقد رافقه فى الجولة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، ويأتى ذلك في إطار سلسلة جولات قيادات جامعة حلوان لمتابعة سير عملية الامتحانات .

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام رفاعي بالتزام الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لسلامة الطلاب من خلال تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات وبعدها، إلي جانب التأكيد على ضرورة تهوية القاعات.

وشدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على حرص قيادات الجامعة على المتابعة الدورية للطلاب أثناء الامتحانات للاستماع لهم، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح.

كما أشادت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض بحرص قيادات الجامعة الدائم للتواصل المستمر مع الطلاب للاستماع لهم وتلبية مطالبهم، متمنية لجميع الطلاب التوفيق والنجاح .