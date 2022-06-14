موقع دعم مصر يواصل تسجيل رقم المحمول على البطاقات

كتب مدحت وهبة

تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، طلبات أصحاب البطاقات التموينية، لتسجيل رقم المحمول ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التموين.

كما تتيح الوزارة من خلال موقع "دعم مصر" إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين، فمثلا لو شخص لديه بطاقة تموين وفقدها لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص به.

وحول من المطالبون بتسجيل رقم التليفون المحمول فهو كل صاحب بطاقة تموين ظهرت له رسالة على بون صرف السلع أو بون صرف الخبز تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، أما غير ذلك فإنهم بالفعل لديهم أرقام هاتف محمول مسجلة ضمن البيانات على بطاقات التموين مسبقا، حيث يستطيع صاحب بطاقة التموين من ظهرت له على بون صرف الخبز أو السلع المدعمة رسالة تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول بالدخول على على موقع دعم مصر او بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم الهاتف إلكترونيا، بالتزامن أيضا مع استقبال مكاتب التموين المواطنين لتسجيل رقم المحمول شريطة ان يكون رقم المحمول مسجل باسم صاحب البطاقة "رب الأسرة"،