مقتل عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط.. صور

كتب محمود عبد الراضي

لقى أحد العناصر الإجرامية مصرعه، وتم ضبط آخر من تجار المواد المخدرة بأسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية، بإشراف اللواء علاء سليم، من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط والمطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا "قتل عمد" والمقضى فيها بالحكم بالإعدام، عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور.

وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه، وعُثر بجواره على (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو – بندقية آلية – رشاش متعدد – رشاش جرينوف – طبنجة – 6 خزينة متنوعة – 1583 طلقة مختلفة الأعيرة ) وكذا سيارة "ربع نقل" ، وقد أمكن ضبط "حارس العنصر" (سائق ، مقيم بذات الناحية) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – بندقية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.