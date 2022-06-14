مفوضة الاتحاد الأفريقى تدعو لاجتماع وزارى حول موقف موحد لدعم النفاذ العادل للطاقة

كتبت : هند المغربي

دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة وزراء الكهرباء والطاقة والنقل بالدول الأفريقية إلى اجتماع استثنائي غير عادى يوم ١٦ يونيو الجارى عبر الفيديوكونفرانس لبلورة موقف أفريقى موحد يدعم النفاذ للطاقة لكل الأفارقة والتحول العادل للطاقة، لتقديم هذا الموقف الموحد خلال الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية لتغير المناخ COP27 التى تستضيفها وتترأسها مصر بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الوزارى غير العادى للجنة الوزارية آثار الأزمة الروسية-الاوكرانية على برامج ومشروعات النقل والطاقة والبنية التحتية بالقارة الافريقية.

ومن المقرر أيضا أن يسبق الاجتماع الوزارى غير العادى للجنة الفنية الوزارية المعنية بالنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والطاقة اجتماعا للخبراء الافارقة ممثلين للدول الأعضاء للاتحاد الافريقي يومي ١٤ و ١٥ يونيو للنظر في القضايا الملحة المعروضة في قمة المناخ COP27 أيضا لبحث عدد من الموضوعات والوثائق المتعلقة بتفعيل السوق الافريقي الموحد للنقل الجوي - و الذي يضم فعليا ٣٥ درلة أفريقية- وخاصة فيما يتعلق في فض المنازعات.

وصرحت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة و المعلوماتية بالاتحاد الأفريقي والداعية للاجتماعات غير العادية بأنه من المتوقع أن يناقش الاجتماع المقرر عقده عبر الفيديوكونفرانس ، آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاعات الطاقة و النقل والبنية التحتية في أفريقيا ، والذي تتجاوز آثاره غير المباشرة العديد من القطاعات علي رأسها أسعار الكهرباء و الغاز الطاقة والغذاء وتكلفة النقل وسلاسل التوريد، والضغوط الكبيرة على ميزانيات الدول الأفريقية وارتفاع التصخم، ما يهدد بتوقف أو تعطل بعض المشروعات الهامة في القارية في وقت أفريقيا هي أحوج ما تكون لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التي تتيح النفاذ للطاقة و الربط القاري عبر وسائل النقل المختلفة و استكمال البنية التحتية.

وأضافت: "أنه من المتوقع أن تستعرض الجلسة الوزارية بشكل خاص ورقة بعنوان "آثار الصراع الروسي الأوكراني على قطاعي الطاقة و النقل والبنية التحتية في افريقيا" تهدف إلى اقتراح إجراءات حتمية للتخفيف من الآثار ودعم الدول الأعضاء لإدارة المخاطر الناشئة و كذلك بحث الفرص و اولها انتاج الغاز و الهيدروجين الاخضر بهدف التصدير.

وتابعت الدكتورة أماني أبوزيد في تصريحاتها بقولها " ان هناك موضوع حاسم آخر سيتم طرحه امام الاجتماع الوزاري غير العادي للوزراء الافارقة و هو توحيد صوت افريقيا من خلال ورقة حول الموقف الأفريقي الموحد بشأن الحصول على الطاقة والانتقال إليها بشكل عادل يأخد في الاعتبار الاوضاع في افريقيا ، موضحه أنه من المقرر تقديم الموقف الافريقي الموحد لمؤتمر المناخ متعدد الأطراف 27 و المقرر أن يعقد في شرم الشيخ بمصر في نوفمبر من هذا العام.

و أشارت مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي الي الورقة تسلط الضوء على أولويات أفريقيا القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للانتقال إلى الطاقة مع وضع نهج مناسب لمعالجة الفجوة الهائلة في الحصول على الطاقة في القارة مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم و ذلك على الرغم من وفرة مصادر الطاقة في افريقيا.

و نوهت الدكتورة وأماني أبو زيد، مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة في تصريحاتها الي إن أفريقيا لديها توقعات كبيرة من مؤتمر الأطراف 27 الذي يحدث في افريقيا ، وقالت " وبالتالي فإن الموقف الموحد يهدف إلى وضع توقعات أفريقيا ومساراتها ومطالبها بوضوح على جدول أعمال المناخ العالمي بالنظر إلى خطواتها لتحقيق حصول الجميع على الطاقة المنصوص عليه في الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت: "إن مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ أمر بالغ الأهمية للقارة ونحن نسعى إلى التحدث بصوت واحد فيما يتعلق بأولوياتنا المتعلقة بالحصول على الطاقة والانتقال، والضغط من أجل الاعتراف بالحقائق الفريدة لأفريقيا واحتضانها و دعمها و هو ما اكده دائما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المحافل و اثناء رئاسته للاتحاد الافريقي عام ٢٠١٩ و ايضا اثناء مؤتمر الطاقة و البترول في فبراير الماضي"

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يحضر هذا الحدث وزراء النقل والطاقة الأفارقة وممثلون عن الجماعات الاقتصادية الإقليمية والمؤسسات الأفريقية والأجهزة التقنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي.