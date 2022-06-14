اليوم السابع
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مطار القاهرة ينقل اليوم 51 ألف راكب على متن 402 رحلة جوية لوجهات مختلفة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 09:43 ص
مطار القاهرة ينقل اليوم 51 ألف راكب على متن 402 رحلة جوية لوجهات مختلفة مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى

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ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم، الثلاثاء، 51 ألف راكب وذلك على متن 402 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية . 
 
وحسب مصادر بالمطار فمن المنتظر أن يغادر المطار 202 رحلة جوية تقل على متنها 23492 راكب إلى عدة  وجهات دولية منها نيويورك لندن باريس  أسطنبول ألكويت فيينا أديس أبابا روما فرانكفورت برلين أمستردام بودابست زيورخ بغداد ميلانو لارنكا  إنجمينا  مسقط لاجوس أبوجا هوانزو  بيروت أبوظبى أربيل  دبى الشارقة  البحرين كانو أثينا جدة المدينة الدمام الرياض رأس الخيمة عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.
 
فى حين يستقبل مطار القاهرة 200 رحلة تنقل على متنها 27428 قادمة  من عدة وجهات دولية مختلفة منها نيويورك زيورخ تورنتو فرانكفورت لندن باريس روما فيينا أسطنبول ميلانو أديس أبابا عمان الكويت الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى  لارنكا بودابست جنيف أمستردام أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
 

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