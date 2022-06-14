مصرع مدير بنك صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى طوخ

القليوبية - إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه، أثناء عبوره شريط قطار السكة الحديد أمام مركز شباب السفاينة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام مركز شباب السفاينة بدائرة المركز.



على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "أحمد م ع"، 37 سنة، ويعمل مدير لأحد البنوك بطوخ ومقيم السلام بالقاهرة، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة أمام مركز شباب السفاينة دائرة مركز طوخ، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي.