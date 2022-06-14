مصرع مبيض محارة سقط من ارتفاع بعد اختلال توازنه فى الشرقية

لقى مبيض محارة بمحافظة الشرقية، اليوم، مصرعه، إثر سقوطه من علو أثناء القيام بأعمال المحارة بمنزل بقرية البلاشون دائرة مركز بلبيس.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمستشفى بلبيس العام، بوصول جثة شخص 30 عاما مقيم قرية سنهوا منيا القمح، ادعاء سقوط من علو .

وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن سبب الوفاة سقوطه من علو، إثر اختلال توازنه أثناء العمل بقرية البلاشون مركز بلبيس.