مصرع عامل وإصابة 12 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بالطريق الدائرى بالغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

لقى عامل مصرعه، بينما أصيب 12 آخرين، فى انقلاب سيارة نقل كانت تقل مجموعة من العمال على الطريق الدائري الخارجي لمدينة الغردقة، تم نقل الجثة والمصابين بمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج .



كان ورد بلغ للدكتور محمد غريب، مدير مرفق اسعاف البحر الاحمر يفيد انقلاب سيارة نقل بداية الطريق الدائري الخارجي لمدينة الغردقة، علي الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث.



وتبين ان الحادث اسفر عن مصرع عامل واصابة 12 اخرين تم نقلهم جميعا لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .











