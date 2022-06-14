اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:36 م
أكرم القصاص
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مدير "الصحة العالمية" يبحث مدى الحاجة لإعلان الطوارئ بسبب جدري القردة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 09:03 م
مدير "الصحة العالمية" يبحث مدى الحاجة لإعلان الطوارئ بسبب جدري القردة الصحة العالمية
أ ش أ

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، دعوته للجنة الطوارئ الصحية بالمنظمة لعقد اجتماع في الأسبوع القادم لبحث ما إذا كان التفشى العالمي لمرض جدري القردة يستدعي الإعلان عن حالة طوارئ صحية عالمية تثير القلق.

وأشار أدهانوم - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم إبلاغ المنظمة حتى الآن عن أكثر من 1600 حالة مؤكدة للإصابة بجدري القردة، إضافة إلى 1500 حالة مشتبه بها وذلك من 39 دولة.

ولفت إلى أن هناك 72 حالة وفاة من البلدان المتوطن بها المرض سابقا، مؤكدا أنه لا توجد أية حالات وفاة حتى الآن في البلدان التي ظهر بها حديثا وإن كانت المنظمة تعمل للتحقق من تقارير بشأن حالة وفاة حديثة ذات ارتباط بالمرض في البرازيل.

وأكد أن هدف المنظمة الآن هو منع أي انتشار للمرض من خلال المراقبة وعزل المصابين، إضافة إلى متابعة من كانوا على اتصال بمصابين بالمرض خاصة بالنسبة للمجموعات الأكثر عرضة للخطر.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية إن المنظمة لا توصي بالتلقيح الجماعي ضد جدري القردة، مشيرا إلى أنه وأن كان من المتوقع أن توفر لقاحات الجدري بعض الحماية ضد المرض إلا أن المعلومات الإكلينيكية ضئيلة وكذلك إمدادات اللقاح.

 


الصحة العالمية

إعلان الطوارئ

جدري القردة

فيروس جدري القردة



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