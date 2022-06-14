مدرسة المياه بمسطرد تعلن قبول دفعة جديدة.. الحد الأدنى 260 درجة.. اعرف الشروط

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب المصريين الحاصلين علي الإعدادية العامة دور أول (بنين) فقط عام 2022، بحد أدني 260 درجة، كما أن المدرسة أعلنت أنها لا تقبل الطلاب الحاصلين علي الإعدادية الأزهرية والمهنية ومدارس الدمج وغيرها.

أما فيما يخص شروط التقديم للالتحاق بالمدرسة فهي أن يتم التقديم علي موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو الجارى حتي الخميس الموافق 30 يونيو الجارى علي الرابط التالي:- http://www.gcwc.com.e، واختيار طلب الالتحاق من اللينك، ويتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا من محافظات (القاهرة - القليوبية – مدن القناة) حسب تنسيق كل محافظة علي حدة وحسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية.

وتتضمن الشروط أيضا، أنه يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة علي موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة يوم السبت الموافق 2/ ۲2022/7 م علي الرابط التالي http://www.gcwc.com.eg 4، وتجرى اختبار القدرات لجميع طلاب المحافظات المرشحين يوم الأحد الموافق 3 يوليو المقبل الساعة التاسعة صباحا وفقا للجدول المرفق، كما تجرى المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين وفقا للجدول المرفق ايضا.

كما تجرى اختبارات الإعادة للطلاب الراسبين والطلاب الغائبين يوم الخميس الموافق 7 يوليو المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة، كما تجري امتحانات القدرات في مواد الفصل الدراسي الثاني (عربي - انجليزي - رياضيات - علوم - دراسات)، ويلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بعد تدوين كافة البيانات والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات علي موقع الشركة ويتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.

وبالنسبة للشروط الخاصة بالطلاب، ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة عند التقديم في 1 / 10 / 2022، وتكون الأولوية للأصغر سنا، ضرورة إحضار أصل شهادة الإعدادية أو بيان النجاح للشهادة الإعدادية للإطلاع عليها عند حضور الاختبارات في نفس يوم الامتحان ولن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون أصل شهادة الإعدادية أو بيان النجاح للشهادة الإعدادية، ضرورة إرفاق المستندات التالية مع طلب الالتحاق - صورة الشهادة الإعدادية ( الوجهين ) - صورة بطاقة ولي الأمر صورة - صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي أمر - صورة شهادة الميلاد.