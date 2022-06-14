مدرسة التمريض بالخانكة تعلن قبول دفعة جديدة.. تعرف على الشروط والأوراق

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنين بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالخانكة بمحافظة القليوبية والتابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الإلزامي الشهادة الإعدادية 2022، حيث حددت الحد الأدنى لقبول طلبات الإلتحاق بالمدرسة 245 درجة بالشهادة الإعدادية لهذا العام، مع وضع الأولوية للطلاب الحاصلين على درجات أعلى من تلك الدرجة.

وحددت إدارة المدرسة شروط وقواعد القبول بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنين بالخانكة لهذا العام، والتي جاءت على النحو التالى:

- الحصول على شهادة إتمام التعليم الإلزامي (الشهادة الإعدادية) حديثة هذا العام .

- سن الطالب المتقدم لا يقل عن 15 عام ولا يزيد عن 18 عام.

- أن يكون المتقدم من مركز إداري الخانكة ومركز إداري شبين القناطر فقط.

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك

- الأولوية للقبول بالمدرسة للمجموع الأعلى بعد اجتياز جميع الاختبارات.

- شروط نجاح الطالب في اختبار ( الإملاء ـ اللغة الانجليزية - الحاسب الآلى) وحصوله على نسبة 70% من إجمالى الدرجة أي 7/10 في كل اختبار.

- تقبل الطلبات من الأحد القادم 19 / 6 / 2022 حتى الخميس23 / 6 / 2022 بالمدرسة.

- تقبل الطلبات المتقدم بحد أدنى مجموع 245 درجة بالشهادة الإعدادية لهذا العام.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة:-

- صور شخصية للطالب 4*6 حديثة.

- أصل شهادة الميلاد + صورة منها + أصل استمارة الإعدادية "الإطلاع" وصورة منها.

- شهادة تفيد نجاح الطالب من الصف الأول الإبتدائى إلى السادس من الإدارة التعليمية

- إفادة من المدرسة التابع لها من الصف الأول الإعدادي والثاني التي حصل على الإعدادية منها التابعة لكل من الإدارتين "الخانكة وشبين القناطر التعليمية".

- صورة للبطاقة الشخصية رقم قومي سارية لولى أمر الطالب.

- دوسية بلاستيك + ملف بكبسولة للأوراق + طابع تمريض