مدارس على أعلى مستوى.. حياة كريمة تحقق أحلام أهالى زفتى بالغربية.. لايف وصور

الغربية - محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا من قرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، وتحديدا من داخل مدرسة سنباط الثانوية المشتركة، والتي جرى تطويرها على أعلى مستوى ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، داخل قرى مركز زفتي بعدد 54 قرية و88 تابعا لها .

وفي هذا الصدد، قال ماجد عمر وكيل المدرسة لـ"اليوم السابع"، إن المدرسة تم تسليمها منذ شهرين تقريبا على أعلى مستوى ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتي غيرت الواقع داخل مجلس قروي سنباط بالكامل، والذي يتبعه عشرات القرى والعزب، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء جناح كبير جديد بالمدرسة، فضلا عن الملعب والمعامل التي أنشئت على أعلى مستوى لتصبح فخرا لجميع الطلاب داخل القرى .

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن، والذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1007 مشروعات داخل (54) قرية و(88) تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليارات جنيه .



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حياه كريمة بزفتي (3)



حياه كريمة بزفتي (4)



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