محاكمة 5 متهمين فى قضية خلية المفرقعات بمدينة السادات الأحد المقبل

البحيرة - ناصر جودة

تبدأ الدائرة الثامنة إرهاب الأحد المقبل، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد رزق مرعي، وامانة سر كلا من أشرف حسن ومحمد صبحي، والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، نظر القضية 269 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة بقضية خلية المفرقعات بمدينة السادات .

تشمل القضية خمسة متهمين من قاطني مدينة السادات، حازوا اسلحة وذخائر و مواد مفرقعة وما في حكمها، احتوت على مادتي كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات مخلوط بالبارود الأسود وخليط مادة نترات البوتاسيوم والفحم ومادة كلورات البوتاسيوم ، وذلك قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالهم في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة