اليوم السابع
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محافظ قنا يشهد على عقد قران فتاة من ذوى الهمم

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:40 م
محافظ قنا يشهد على عقد قران فتاة من ذوى الهمم محافظ قنا يحضر عقد القران
قنا صابر سعيد

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في استجابة سريعة لدعوة إحدى الفتيات من ذوى الهمم، لحضور عقد قرانها، حضر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا مراسم عقد القران بقاعة أفراح نزل الشباب بمدينة قنا، جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، والدكتور عمر على موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأسرة العروسين.
 
وقدم محافظ قنا التهنئة للعروسين، وحرص على أن يكون شاهدًا على عقد قران العروس، وسط أجواء من البهجة والسعادة، وقدم أسرة العروسين شكرهم لمحافظ قنا علي هذه اللفتة الكريمة.
 
ويذكر أن الفتاة قامت فى وقت سابق بالتقدم بطلب لمحافظ قنا، للحصول على شقة للزوجية، وفى استجابة سريعة لطلبها، أعطى محافظ قنا تعليماته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بتوفير شقة سكنية بالإيجار، بالطرق القانونية وبسعر إيجاري مخفض، متمنيا لها أن يتمم الله عليها السعادة والفرحة وأن يبارك لها في حياتها الزوجية بسكنها الجديد.
 
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محافظ قنا

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فتاة من ذوي الهمم

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