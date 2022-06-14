محافظ سوهاج يفتتح مبنى الإدارة التعليمية بالبلينا بتكلفة 9.4 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز البلينا، بافتتاح مبنى إدارة البلينا التعليمية، بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليون و400 ألف جنيه، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب محمود أبو الخير، والنائب نور أبو ستيت، أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد فوزي عبد الكريم عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، ، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا.

وتفقد المحافظ مبنى إدارة البلينا التعليمية، واستمع إلى شرح مفصل عن الإدارة ومحتوياتها، حيث أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المساحة الكلية للمبني تبلغ 650 متر مسطح، ويتكون المبنى من "دور أرضي + 4 أدوار علوية" تحتوى على كافة الأقسام والإدارات المختلفة، وصالات تقدم الخدمة للمواطنين طبقا للتحول الرقمى.

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز لمبنى الإدارة التعليمية بالبلينا، مؤكدا أن سوهاج تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال الأبنية التعليمية، في إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وتوفير سبل الراحة لجميع أطراف المنظومة التعليمية.

وأشار المهندس سيد أبو عقيل إلى إنشاء 3 إدارات تعليمية بخطة العام الماضي، منها إدارة البلينا التعليمية، وإدارة دار السلام التعليمية بتكلفة 6 ملايين جنيه شاملة التجهيزات، وإدارة جهينة التعليمية بتكلفة 6 ملايين جنيه، شملت أعمال التوسع

محافظ سوهاج يفتتح مبنى الإدارة التعليمية (3)







محافظ سوهاج يفتتح مبنى الإدارة التعليمية (4)







محافظ سوهاج يفتتح مبنى الإدارة التعليمية (5)







محافظ سوهاج يفتتح مبنى الإدارة التعليمية (1)







محافظ سوهاج يفتتح مبنى الإدارة التعليمية (2)





ة والتعلية، وجاري الانتهاء من التجهيزات اللازمة.