اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:24 م
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محافظ سوهاج يتفقد مشروع تغطية ترعة "أم الطبول" بتكلفة 36 مليون جنيه

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 09:08 م
محافظ سوهاج يتفقد مشروع تغطية ترعة "أم الطبول" بتكلفة 36 مليون جنيه
سوهاج - محمود مقبول

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تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم، بمركز البلينا، أعمال مشروع تغطية ترعة "أم الطبول"، ضمن مشروعات الري، بتكلفة 36 مليون جنيه، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجارية على أرض المحافظة في مختلف القطاعات.
 
وتفقد المحافظ سير العمل بالمشروع، حيث بلغت نسبة التنفيذ به 90%، مشيرا إلى أهمية المشروع فى الحفاظ على البيئة، وتوسعة الطريق المتاخم للترعة.
 
ووجه محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة للمشروع للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات، مؤكدا ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، واتباع أقصى معايير الجودة أثناء التنفيذ.
 
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