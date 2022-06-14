محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير السوق التجارى القديم ومصر القديمة

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين، يرافقه المستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، أعمال تطوير السوق التجارى القديم.

واعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان، أنه خلال الجولة تابع المحافظ تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع "مصر القديمة "، الذى يتم إقامته على غرار القاهرة الفاطمية بكافة تفاصيلها، وشدد المحافظ على زيادة معدلات التنفيذ به.

أشار المحافظ إلى أن المشروع يعد طفرة فى مجال السياحة بشرم الشيخ، إضافة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بها، معرباً عن ثقته فى أن هذا المشروع سيكون بعد الانتهاء منه عامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم، خاصة أن افتتاحه يتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ فى نوفمبر المقبل.