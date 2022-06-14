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محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بمجموع 220 درجة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 06:30 م
محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بمجموع 220 درجة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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اعتمد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، تنسيق القبول للصف الأول الثانوى العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسى 2021 / 2022، حيث تم تحديد مجموع 220 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 180 كحد أدني للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، ومجموع 175 درجة كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص.
 
من جانبه، المهندس قال محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه يتم قبول باقي الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بمدارس التعليم الثانوي الفني ونوعياته المختلفة (صناعي – تجارى – زراعي – فندقي – مزدوج).
 
ويذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 111636 طالباً، حضر منهم 106379 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77622 طالباً.
 
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