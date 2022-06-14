محافظ المنيا يطلق أول مركز متنقل للتبرع بالدم وتجميع البلازما

المنيا - حسن عبد الغفار

أطلق اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أول مركز متنقل للتبرع بالدم وتجميع البلازما على مستوى الصعيد، حيث بدأ إطلاق المركز بقيام المحافظ ونائبه بالتبرع بالدم فى الحملة التى ينظمها المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بمحافظة المنيا اليوم، تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، بعنوان "حملة إنقاذ حياة"، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

قال المحافظ، إن الحملة تهدف إلى استقبال المتبرعين وسط الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة للتبرع بالدم، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، يأتي ضمن الإنجازات والتكليفات الرئاسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لخدمة المنظومة الطبية، بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي والذي يرتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين.

وأضاف أن المركز الإقليمي لتجميع البلازما بالمحافظة، يعتبر الأول على شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارها لتجميع البلازما على مستوى الجمهورية، بطاقة 14 جهازا لفصل وتجميع البلازما، والذي يساعد في إنقاذ العديد من حياة المرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالمنيا، أن الحملة ستشمل 4 حملات فرعية لاستقبال أكبر عدد من المتبرعين يتم توزيعها كالآتي "أمام مبني ديوان عام المحافظة، شارع طه حسين بمدينة المنيا، أمام مقر الوحدة المحلية بمركز مغاغة، قرى المعصرة والشيخ حسين بمركز ملوي".