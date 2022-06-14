محافظ المنوفية: مليار جنيه استثمارات قطاع البيئة والتطوير الحضارى خلال 8 سنوات

المنوفية - محمد فتحى

يعد قطاع البيئة من القطاعات الهامة التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية لم تشهدها منذ سنوات عديدة وقد بلغ جملة الاستثمارات بالقطاع مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2022 ، ومنذ تولى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، فقد أعطى ذلك الملف الحيوي أولوية قصوى من خلال تقديم الدعم الكامل لقطاع تحسين البيئة ومنظومة المخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهراً حضاريا وجمالياً ، وأوضح محافظ المنوفية أنه خلال أعوام 2019 حتى 2022 تم العمل على محورين بقطاع تحسين البيئة وهم ( إدارة المخلفات الصلبة ، التطوير الحضاري ) .



وفيما يخص وحدة التدخل السريع بجملة استثمارات 50 مليون جنيه

أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم إنشاء وحدة التدخل السريع بالمحافظة خلال عام 2020 ، كوحدة مركزية للدفع الفوري بمعداتها لرفع تراكمات المخلفات البلدية بمراكز المحافظة والقيام بحملات دورية لدعم الحملات الميكانيكية بالوحدات ، بالإضافة إلى رفع مخلفات الهدم والبناء بالشوارع الرئيسية والفرعية ، علاوة على القيام بأعمال الكنس الآلي للشوارع الرئيسية بالمدن ، وتضم الوحدة 15 معدة تتنوع ما بين 4 لودر مفصلى كبير ، 2 لودر زاحف ، سيارة مكنسية ، 3 سيارة قلاب 20 طن ، سيارة قلاب 30 طن ، وكذا 3 سيارة قلاب 50طن ، وحفار .



وفيما يخص نقل تراكمات المخلفات بجملة استثمارات 300 مليون جنيه

أوضح محافظ المنوفية بأنه تم رفع أكثر من 2 مليون و400 ألف طن تراكمات المخلفات بعدد 8 مقالب عمومية بالمحافظة بإجمالي استثمارات بلغت 300 مليون جنيه ، بالإضافة إلى الجهود اليومية لرفع مخلفات الهدم والبناء بالشوارع الرئيسية والتي بلغت أكثر من 1.700 مليون طن باستخدام معدات وحدة التدخل السريع ومعدات الوحدات المحلية .



ففي مركز شبين الكوم تم رفع300 ألف طن تجمعات القمامة ، و300 ألف طن بمركز قويسنا ، كما تم رفع400 ألف طن بمركز تلا ، و400 ألف طن بمنوف ، فيما تم رفع 400 ألف طن ببركة السبع ، وكذا رفع 200 ألف طن بكفر هلال ، و100 ألف طن بطوخ طنبشا ببركة السبع ، وفى مركز الشهداء تم رفع 300 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم بمركز ومدينة الشهداء .



وفيما يخص منشأت إدارة المخلفات الصلبة بجملة إستثمارات 382 مليون جنيه فقد حرصت محافظة المنوفية على إنشاء 2 مصانع لتدوير القمامة وهم مصنع تدوير المخلفات بشبين الكوم بتكلفة 130 مليون جنيه ومصنع تدوير المخلفات بقويسنا بتكلفة 100مليون جنيه ، بالإضافة إلى انشاء محطة وسيطة ثابتة بمركز تلا بتكلفة 35 مليون جنيه ، و2 خلية مدفن صحى بتكلفة 45 مليون جنيه ، 6 محطات وسيطة متحركة بتكلفة 72 مليون جنيه .



وفي قطاع التطوير الحضارى، حرص محافظ المنوفية على وضع خطة طموحة لتطوير المظهر الحضاري بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك خلال الفترة من 2019 حتى 2022 وذلك من خلال تخصيص المبالغ اللازمة بالخطة الاستثمارية إلى جانب تنويع مصادر التمويل المتمثل في المشاركة المجتمعية من البنوك المصرية ورجال الأعمال بالمحافظة ، ومن أهم تلك المشروعات ( تطوير الميادين والحدائق العامة وإنشاء الأسوق والمواقف الحضارية ) لإضفاء مظهر جمالي للمحافظة وإعادتها إلى سابق عهدها.



وفى مجال تطوير الميادين فى إطار رؤية محافظ المنوفية لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على القيمة الجمالية ولإعادة الميادين إلى رونقها وبهائها وذلك بالتوازى مع المشروعات التنموية والخدمية التى تشهدها المحافظة، فقد تم إعداد تصميمات حديثة للميادين بمدن المحافظة من خلال الموارد الذاتية للمحافظة والمشاركة المجتمعية ، ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها تطوير ورفع كفاءة (13) ميدان وهم ( ميدان أنور السادات ، ميدان تحيا مصر ،ميدان الزهور ، ميدان السلام ، ميدان 30 يونيو بحي شرق ، ميدان التعمير ، ميدان شرف ، ميدان شارع عاطف السادات ، ميدان الإسعاف ، ميدان سليمان متولى ، تطوير كوبرى عمر أفندي ، تطوير كورنيس شبين الكوم ، تطوير كورنيش بركة السبع ) .



وفى مجال الحدائق العامة باستثمارات 30 مليون جنيه،وفيما يخص إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة ، فقد تم تعميم فكرة إنشاء الحدائق بكافة مدن المحافظة وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وإعداد التصميمات الحضارية بقيمة استثمارات بلغت 30 مليون جنيه ، وقامت محافظة المنوفية بإنشاء عدد 13 حديقة نموذجية على مستوى المحافظة وهم " 3 شبين الكوم ، و3 حدائق بأشمون ، و3 بتلا، و4 حدائق بمنوف وقويسنا والباجور والشهداء )، بالإضافة إلى زراعة النخيل المثمر بشوارع المدن وقد تم زراعة أكثر من 800 نخلة مثمرة.



وفيما يخص الأسواق الحضارية بقيمة إستثمارات 15 مليون جنيه، وانطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الأسواق الرسمية و العشوائية وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة عن الأسواق العشوائية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، فقد تبنى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رؤية متكاملة لتطوير الأسواق العشوائية بالمحافظة وتحويلها إلى أسواق نموذجية وتخصيص الاعتمادات اللازمة لها من الخطة الاستثمارية بقيمة (15) مليون جنية ، وأشار المحافظ إلى أنه تم إنشاء5 أسوق حضارية بمراكز ( شبين الكوم ، منوف ، تلا ، الشهداء ، الباجور ) .



أما المواقف النموذجية بجملة إستثمارات 20 مليون جنيه، واستكمالا للخطط التنموية التي تشهدها محافظة المنوفية بشتى المجالات ، فقد وضع محافظ المنوفية نصب عينيه خطة محكمة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف الرسمية والعشوائية لتعظيم مواردها الذاتية والاستثمار فيها بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها وأشار محافظ المنوفية إلى أنه قد تم البدء في تطوير المواقف بكافة مدن المحافظة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لها من الخطة الاستثمارية بقيمة استثمارات بلغت 20 مليون جنيه ، وتم إنشاء 4 مواقف نموذجية بمراكز ( منوف وتلا والشهداء وأشمون ) وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى 2022.



وفيما يخص قطاع تدعيم الوحدات المحلية خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 بقيمة إستثمارات200 مليون جنيه، حرصت محافظة المنوفية على تدعيم كافة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالعديد من المعدات والتجهيزات اللازمة ، حيث تضمنت أعمال التطوير ثلاث محاور وهم ( تطوير مباني الوحدات المحلية ، والحملات الميكانيكية ، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة ) بقيمة استثمارات بلغت 200 مليون جنيه بهدف ضمان انتظام منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى ، تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 12حملة ميكانيكية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتطوير 2 مبنى مخازن وجراج وكذا دعم مشروع مرفق النقل الدخلي ب32اتوبيس .



المشروعات (1)



المشروعات (2)



جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)



جانب من الأعمال (3)