محافظ القليوبية يتابع توسعة الدائرى ومشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

القليوبية - إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق مدن قليوب والخصوص والخانكة، ومتابعة إزالة ورفع مخلفات الهدم للبدء في أعمال الطريق البطيء بجانب الطريق الدائري.

وتابع "الهجان"، إزالة المباني بنطاق مدينة قليوب، حيث جاري العمل في إزالة 7 مبانٍ وفي مدينة الخانكة جاري العمل على إزالة 37 مبنى وفي مدينة الخصوص جاري العمل على إزالة 113 مبنى، وذلك ضمن أعمال توسعة الطريق الدائري.

وكلف المحافظ، بدفع الأعمال وبذل جهد مضاعف للانتهاء من إزالة تلك المباني ورفع مخلفات البناء أولاً بأول لتسليم الطريق للشركات المنفذة في الموعد المحدد تزامناً مع متابعة صرف المستحقات لأصحاب المباني، مشدداً على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الإزالة مع سرعة نقل مخلفات الهدم، بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعدات والعمالة للانتهاء في أقرب وقت ممكن من إزالة المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري.

كما تابع المحافظ، المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة شبين القناطر، حيث تفقد أعمال رصف بطريق شبين القناطر – قليوب في المسافة من مدينة شبين حتى آخر حدود قرية نوى بداية من حدود مركز قليوب بمسافة 12 كيلو، وذلك بإسناد الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تابع أعمال الرصف التى تمت ورفع وإزالة أي المعوقات علي الطريق واستمرار العمل بالفترة الليلية لرفع كفاءة الطريق، وذلك ضمن السبع طرق المدرجة بحياة كريمة وهى (طوخ/ شبين أبو زعبل ـ قليوب / شبين ـ المرصفاوية شبين قليوب مارا بكفر الدير والحصافة حتى طريق طوخ شبين ـ شبين / تل اليهودية كفرحمزة / ترعة الاسماعيليه ـ شبين حتى كوبرى نبتيت كفر سعد بحيرى مركز مشتول بالشرقية ـ شبين / الاحراز / كفرالصهبى / المقابلة ـ شبين / الشاملة حتى حدود الشرقية ـ شبين / قليوب) بمسافة 80 كم تقريبا، وبإجمالي تكلفة 261.5 مليون جنيه.

كما تابع المحافظ أعمال رصف طريق طوخ شبين القناطر من أمام مستشفى الشاملة حتي عزبة عبد الحميد بركات بطول حوالي 3 كم تنفيذها الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث أبدي بعض الملاحظات على أعمال الرصف، ومنها استكمال أعمال الرصف على جانبي الطريق مع تسوية طبقة الأسفلت وبذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للمواصفات القياسية.

كما استكمل الهجان، جولته المسائية بمتابعة الأعمال الإنشائية لمستشفى شبين القناطر المركزي الجديد والتى يتم إقامتها على أرض تم تخصيصها لتلك المستشفى، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، حيث إن المستشفى الجديد سيخدم قرى مركز ومدينة شبين القناطر.

وفى هذا الإطار، أكد المحافظ حرصه الدائم على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الجاري إنشاؤها على مستوى المحافظة، لدفع الأعمال والوقوف على المعدلات الدقيقة للتنفيذ لتيسير الخدمات المقدمة للمواطن.

جاءت الجولة بحضور كل من مجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، وياسر عبد الله نائب مدينة قليوب وممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري.