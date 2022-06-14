محافظ الإسماعيلية: توريد 57.71% من المستهدف من محصول القمح حتى الآن

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن ما تم توريده من محصول القمح لموسم حصاد 2021-2022، من الإدارات الزراعية بدائرة المحافظة حتى أمس، بلغ 57.71 % من نسبة المستهدف من القمح.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية تستهدف توريد 84 ألف طن من القمح لموسم حصاد 2021-2022، من خلال الصوامع والشون المنتشرة بجميع أنحاء الإسماعيلية وعددها 10، تستوعب حتى 93 ألف طن من القمح.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أعلن فى وقت سابق، عن مكافآت تحفيزية للمزارعين الملتزمين بتوريد المحصول، بنسب أعلى من الحد الأدنى 12 أردبا للفدان، تماشيًا مع توجه الدولة للحفاظ على محصول القمح الاستراتيجى وتحقيق الأمن الغذائى للمواطن.

وشدد "بشارة"، على ضرورة المتابعة اليومية والتعاون بين رؤساء المراكز والتموين ومشرفى الأحواض لتذليل كافة العقبات أمام المزارع وسرعة حلها وتفعيل دور الجمعيات الزراعية وضرورة صرف المستحقات للمزارع بسرعة لتشجيع زملائه على التوريد مع تشديد الرقابة على الطرق والسيارات المخالفة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف القرارات السيادية فيما يتعلق بمحصول القمح الاستراتيجي.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد الأقماح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أية كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح.

ووجه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المشكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التى أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الاقماح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه فى عملية توريد الأقماح.

كانت قد شنت الأجهزة التنفيذية فى محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة، برئاسة المهندس حامد إبراهيم حامد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، لحصر المزارعين المتقاعسين عن توريد محصول القمح الاستراتيجي.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 41 مخالفة، للفلاحين المتهربين من توريد محصول القمح، منهم 22 مخالفة إثبات حالة، و19 مخالفة جنحة، وذلك بكمية تقدر بـ85 طن قمح تقريبًا، بقيمة تقدر بمليون جنيه وتم تحرير المخالفات بالاشتراك مع إدارة تموين مركز ومدينة أبو صوير والقصاصين.



توريد القمح بالاسماعيلية (2)



توريد القمح بالاسماعيلية (3)