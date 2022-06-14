محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل المنح الدراسية للشباب والفتيات.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ورشة العمل التي نظمتها هيئة فولبرايت مصر برئاسة الدكتورة ماجى نصيف مدير الهيئة، وبحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، وأعضاء الهيئة وخريجي برامج فولبرايت على مستوى الصعيد.



ووجه المحافظ، الشكر لهيئة فولبرايت مصر على هذه الخطوة الهامة لإفساح المجال أمام شباب وفتيات أسوان لإكسابهم المهارات والخبرات من أجل الحصول على المنح الدراسية في الخارج، خاصة أن المحافظة تذخر بالكوادر البشرية التي لديها قدرات وإمكانيات علمية وعملية ومهنية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تعاون مع جامعة أسوان لتحقيق أقصى أستفادة ممكنة لأبناء المحافظة باختيار المرشحين بكل حيادية ونزاهة وعدالة لإعدادهم بالشكل المطلوب طبقاً لأحدث القياسات العالمية ليكون لدينا جيل قادر على التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.



محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل المنح الدراسية للشباب والفتيات (1)



محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل المنح الدراسية للشباب والفتيات (2)



محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل المنح الدراسية للشباب والفتيات (3)



محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل المنح الدراسية للشباب والفتيات (4)