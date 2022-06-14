متهمان بسرقة المواطنين يكشفان كواليس سقوطهما بعد ارتكاب 15 جريمة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان متهمان بارتكاب 15 جريمة سرقة في الجيزة، عقب القبض عليهما، أنهما تخصصا في خطف متعلقات المواطنين في الميادين والشوارع العامة، حيث يتتبعان الضحية المستهدف سرقته، بواسطة دراجة بخارية خاصة بأحدهما، ثم يخطفان الهاتف أو الحقيبة الخاصة به.

أضاف المتهمان أنهما يقسمان حصيلة المسروقات بينهما، وأقرا بحيازة أحدهما سلاح ناري لاستخدامه في الدفاع عنهما حال تعرضهما للمطاردة.

وقال المتهمان إنهما نزعا اللوحات المعدنية الخاصة بالدراجة، حتى لا يتم التوصل لهويتهما، ويبيعان المسروقات لعملائهما، وأرشدا عن جانب من المسروقات.

وكشف المتهمان أنهما خطفا مظروف من أحد الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر، وعقب هروبهما اكتشفا احتوائه على أوراق، فتخلصا منها في الطريق العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات بمحاولة أحدهما الإستيلاء منه على "مظروف يحوى بعض الأوراق الهامة" وفرا هاربان.

أكدت المعلومات والتحريات أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دارجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بأحدهما وبحوزتهما (طبنجة معدلة – سلاح أبيض).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأنهما قاما بالتخلص من الأوراق المستولى عليها، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب الخطف، واعترفا بارتكابهما عدد (15) واقعة أخرى، وبإرشادهما أمكن ضبط بعض المبالغ المالية وأضافا بأنفاقهما باقى المبالغ فى سداد ديونهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.