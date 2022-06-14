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متحدثة بايدن ترفض الشكوك حول صحته: سؤال غير مطروح للنقاش

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:50 ص
متحدثة بايدن ترفض الشكوك حول صحته: سؤال غير مطروح للنقاش متحدثة البيت الابيض
كتبت: نهال أبو السعود

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نفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير المخاوف من أن عمر الرئيس جو بايدن أو قدرته على التحمل قد تشكل تحديًا لمحاولة إعادة انتخابه ، قائلة: "هذا ليس سؤالًا يجب أن نطرحه".

 

قالت جان بيير لمراسل سي إن إن: "يا إلهي ، إنه رئيس الولايات المتحدة .. لا يمكنني حتى مواكبة ذلك لقد عدنا للتو من نيو مكسيكو، لقد عدنا للتو من كاليفورنيا ... انظروا فقط إلى العمل الذي يقوم به ، وانظروا ماذا يفعل ، وكيف يقدم للجمهور الأمريكي"

 

ورفضت جان بيير مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز لكبير الاستراتيجيين السابقين لأوباما والمعلق السياسي في شبكة سي إن إن الذي وصف سن بايدن بأنه "قضية رئيسية" في محاولة إعادة انتخابه ، واصفاً التقرير بأنه إشاعات - إنها خاطئة"، وقالت: "هذا رئيس يتفهم ما يحدث في البيوت الامريكية عندما ترتفع الأسعار قليلاً ، يؤذي العائلات حقًا".

 

في نفس السياق، أثيرت التكهنات من قبل عن حول ترشح الرئيس جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 تزداد، وأوضحت تقارير إعلامية ان الرئيس الديمقراطى البالغ من العمر 79 عاما وحلفاءه المقربين قالوا إنه يريد فترة ثانية فى البيت الأبيض ويخطط للترشح مرة أخرى، وأخبر بايدن الرئيس السابق باراك أوباما أنه ينوى إطلاق محاولة ترشح أخرى.

 

إلا أن هذا لم يسكت الأسئلة التى يتم التهامس بها بشأن ما إذا كان سيفعل ذلك فعلا نظرا لعمره، حيث سيكون 82 عاما فى نوفمبر 2024، وفى ظل معدلات شعبيته المتدنية بسبب ارتفاع معدلات التضخم وجرائم إطلاق النار غيرها من الازمات التي يواجهها المجتمع الأمريكي.


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