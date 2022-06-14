ما هى حضانة الأطفال ومن له الحق فيها ومتى تسقط؟.. مكتب شكاوى المرأة يرد

كتب: محمود راغب

تعتبر قضية حضانة الصغار وصاحب الحق فيها من أهم القضايا فى ملف الأحوال الشخصية التى تثير الجدل والتساؤلات الكثيرة، حول ما هى الحضانة؟ ومن له الحق فى الحضانة؟ ولمن تثبت قانوناً؟ ومتى تنتهى؟ وهل يمكن أن تسقط؟.

مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة أجاب على كل هذه التساؤلات، وهو ما نستعرضة فى السطور التالية :

أولاً: الحضانة هى: حفظ الطفل ورعايته وتربيته والقيام على شئونه وتلبية احتياجاته ووقايته عما قد يسسب له الهلاك أو الضرر والأصل فيها مصلحة الطفل.

وتعتبر حضانة الطفل واجباً على الأم للقيام بتلك الالتزامات كما تعد حقاً لها ثابت بحكم القانون طالما صَلُحَت لذلك وعلى من ينازع الأم فيها اللجوء للقضاء .

ثانياً: متى تنتقل الحضانة؟

لا تنتقل الحضانة إلا بحكم القانون لأحد المحارم من النساء أو للعصبة من الرجال وفقاً الترتيب القانونى، ومصدر حضانة الأم للصغـير هى الأمومة وليس الزوجية فالأم أحق بحضانة الصغير سواء كانت الزوجية قائمة مع والده أو بعد وقوع الطلاق، بينهما طالما توافرت الصلاحية للأم ولم ينهض فى حقها سبباً مسقطاً للحضانة عنها، ويمكن عند النزاع اللجوء إلى النيابة لتأمر بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها بقرار سريع فى ذلك الأمر، إلى جانب أن القانون قد حدد عقاب على عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه.

ثالثاً: متى تسقط الحضانة؟

تسقط الحضانة عن الحاضن لاختلال العقل أو عدم الأمانة على الصغير أو عدم القدرة على تربية المحضون ورعايته أو صدور حكم ضد الحاضن في جريمة ماسة بالشرف والإعتبار أو الإصابة بأحد الأمراض النفسية أو العصبية أو المعدية بما يضر الصغير أو تزوجت الأم بأجنبي عن الصغير أو استوطنت بلد يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته أو كان الرجل الحاضن مختلف في الدين مع الصغير أو لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة الأنثى ويراعى في ذلك كله مصلحة الصغار ويتغير الوضع القانوني بتغيير تلك الأحوال، كما يمكن نقل الحضانة مؤقتاً عن الحاضنة عند الإمتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.

ويواصل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوي و الاستفسارات عبر الخط المختصر 15115، ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس آب علي الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.