ما لا تعرفه عن الكوليرا.. ولماذا تفشت في بعض الدول من جديد؟

كتبت أمل علام

كشفت شبكة CNN الإخبارية، إن الكوليرا، وهي عدوى إسهاليه حادة أودت بحياة الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم.

ما هي الكوليرا وكيف تنتقل؟

تنتقل الكوليرا عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا الكوليرا، توجد البكتيريا عادة في المياه الملوثة بالبراز

كيف يكون المرض قاتلا؟

الجفاف الناجم عن الفقد السريع لسوائل الجسم هو السبب في أن المرض يمكن أن يكون مميتًا إذا لم يتم علاج المريض.

كيف يمكن أن يتفشى المرض؟

تزيد فترة حضانة المرض القصيرة من ساعتين إلى 5 أيام من احتمالية تفشي المرض، يمكن لمحلول معالجة الجفاف عن طريق الفم (ORS) أن يعالج ما يصل إلى 80% من مرضى الكوليرا بنجاح .

ما هي اللقاحات التي تحمي من الكوليرا؟

تتوفر 3 لقاحات من الكوليرا عن طريق الفم، وهي Dukoral وShanchol و Euvichol هناك أيضًا لقاح فموي أحادي الجرعة معتمد من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، في الولايات المتحدة يُسمى فاكشورا.

هل الكوليرا نادرة في الدول المتقدمة؟

الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعاني من نقص في مياه الشرب المأمونة أو مرافق الصرف الصحي غير الملائمة معرضون للإصابة بالكوليرا.

ما هي الاحصائيات العالمية في الحديثة؟

21 سبتمبر 2018، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة بالكوليرا في عام 2017، وأكثر من 5600 حالة وفاة في 34 دولة حول العالم، وشكلت اليمن 84% من جميع حالات الكوليرا المشتبه بها و41% من الوفيات، يرجع ارتفاع عدد الحالات إلى تفشي المرض في اليمن، وكذلك الأوبئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والصومال وجنوب السودان.