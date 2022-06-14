اليوم السابع
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ما التحديات التي واجهت تنمية الثروة الحيوانية؟

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 09:00 ص
ما التحديات التي واجهت تنمية الثروة الحيوانية؟ وزارة الزراعه - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قطاع الثروة الحيوانية يعلي دورا مهما وسريع النمو فى الاقتصاد الزراعى العالمى، حيث يسهم بنسبة تتراوح ما بين 20 - 40% من إجمالى الناتج الزراعى في أي دولة.
 

واجهت تنمية الثروة الحيوانية مجموعة من التحديات أهمها:-

1-عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة.
 
2-قلة وجود المراعي الطبيعية.
 
3-ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها.
 
4-تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والذي أدي إلي خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية.
 
5-الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة
 
6-تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان.
 

الثروة الحيوانيه

الزراعة

التغير المناخي

الاعلاف



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